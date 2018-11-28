المقاولون: صانع ألعاب الفريق مشروع محمد صلاح جديد.. ولن نبيعه للأهلي.. فيديو

أغلق محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، الباب، أمام النادي الأهلي، بشأن قبول بيع طاهر محمد طاهر، لاعب فريقه، في الدوري الممتاز.





وقال "صلاح" لبرنامج الماتش عبر قناة "صدى البلد": "طاهر لاعب مميز وذو شخصية قوية، ولديه من الإمكانيات ما يؤهله للعب في أوروبا".





وتابع: "نفكر في المقاولون العرب بشكل استثماري مثل المشاريع الهندسية، وطاهر هو مشروع النادي الجديد وهدفنا حاليا هو تأهيله للاحتراف الأوروبي لأنه قادر على ذلك، نرى في طاهر مشروع محمد صلاح جديد".



