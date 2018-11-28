على الطريقة الإخوانية.. مسلح في باريس يقتل مواطنين بالرصاص ويهرب على دراجة نارية.. فيديو

في مشهد لا يتسق مع ثقافة باريس المستنيرة، وواقع فرنسا الحضاري، تحوّلت شوارع باريس إلى حربٍ ضروس لا يأمن خلالها المارة من النيران العشوائية وغدر المحتجين.





وكانت احتجاجات لجماعة أعلنت عن نفسها باسم "السترات الصفراء"، اندلعت في باريس وبادرت بأعمال عنف ضد الشرطة الفرنسية وحطمت واجهات المحال التجارية في باريس، اعتراضًا على فرض ضريبة إضافية على الوقود.





وانتشر مقطع فيديو يوضح أحد المارة يظهر من تقاطع في ميدان يبدو هادئا في فرنسا، ليواجه اثنين من المواطنين الذين لا يبدو عليهم أي ملامح الذعر او القلق تجاه القادم إليهم، حتى صوب اليهما السلاح وقتلهما برصاصتين غادرتين عن قرب.





في غضون ثوانٍ قليلة ظهرت دراجة نارية يستقلها شخص ما ليصطحب القاتل هرباً من المكان، دون أن يتسنى الوقت لمطاردته من قبل رجال الشرطة أو حتى متطوعين للإمساك به، بينما طاردته أحدى الكاميرات التي وثقت المشهد.



