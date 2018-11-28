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ثقافة

ثقافة البحيرة تناقش تاريخ وجغرافية سيناء

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:16 ص
صدى البلد
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة البحيرة، حيث أقام ندوة، بالتعاون مع قصر ثقافة المحمودية، بعنوان "تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها".

وناقش الدكتور ماهر أبو السعيد أحمد المتخصص في التاريخ، خلال الندوة التي انعقدت أمس، الحضارات التي ازدهرت في سيناء خلال فترات التاريخ القديم، حيث كانت بمثابة منجم المعادن الذي مد حضارة مصر القديمة بما تحتاجه، ولم تكن تلك صحراء خالية من العمران، مؤكدا وجود صلات وثيقة بين سيناء ووادي النيل طوال تلك الفترة.

كما عقد القصر، ورشة رسم وتلوين لذوى الاحتياجات، بمدرسة الفكرية لذوي الاحتياجات الخاصة.
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