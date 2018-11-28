حيل لمحاربة الإمساك خلال فترة الحمل دون أدوية

الإمساك من أكثر المشاكل الشائعة خلال فترة الحمل ويسبب لها الكثير من الإزعاج، ويمكن التخلص منه وعلاجه بمجموعة حيل طبيعية دون اللجوء إلى الأدوية، والتي أبرزها موقع "بولد سكاي" الهندي.
-اللبن الرائب لتطهير المعدة.. يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الخمائر التي تقضي على البكتيريا الضارة الموجودة في الأمعاء.
-المشي .. يساعد على تنشيط حركة الجهاز الهضمي وتسهيل خروج الفضلات.
-البابونج .. من أفضل الأعشاب التى تساعد فى التخلص من الامساك وتليين حركة الأمعاء.
-الماء والسوائل.. يساعد تناول الماء فى التخلص من الإمساك وشرب كمية مناسبة من السوائل يوميًا يحافظ على الحركة السليمة للجهاز الهضمي.
-تنفسى بعمق .. يقلل الإمساك و يؤدي إلى الاسترخاء وتحفيز الجهاز الهضمي وتسهيل حركة الأمعاء.