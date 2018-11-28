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ثقافة

مناقشة كتاب المختصر في التسلسل التاريخي لأشهر فقهاء وأئمة وشيوخ الإسلام بمكتبة القاهرة الكبرى

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 08:25 ص
صدى البلد
طارق موسى
عقدت مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة؛ لمناقشة كتاب المختصر في التسلسل التاريخي لأشهر فقهاء وأئمة وشيوخ الإسلام" حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري، مساء الثلاثاء بمقر المكتبة بالزمالك.

يأتى ذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوى الشريف، حيث شارك في الندوة الناشر محمد عز الدين، والكاتب الدكتور هشام أحمد محمد موصلي، بحضور مجموعة كبيرة من المثقفين، وأدارها ياسر عثمان مدير عام المكتبة .

الكتاب جمع وإعداد الدكتور هشام أحمد محمد موصلي الذي ينحدر من أسرة مكية وولد في مارس عام 1954 بمكة المكرمة ودرس الطب في القاهرة بكلية طب القصر العيني، ثم قرر الانطلاق نحو رحاب الفكر الحر وعالم الكتابة والتأليف .

وأوضح الدكتور هشام موصلي، أنه في خضم حياتنا المعاصرة السريعة وتوفر وسائل نقل المعلومات أصبح لا يوجد وقت لاسترجاع المعلومات الصحيحة والوافية عن العلماء أئمة وشيوخ الإسلام، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة ومن هم على مرتبتهم، ومن هنا رأي أهمية جمع وإعداد ملخص مختصر عن 50 من هولاء العلماء المسلمين.

وتناول الكتاب أسماء العلماء الـ50، ونسبهم، وكنية كل منهم، ومكان وتاريخ مولدهم، ومكان وتاريخ وفاتهم وعمرهم عند الوفاة، وكذلك مقتطفات من أهم ما وقع لهم من أحداث وأشهر مؤلفاتهم والعصر الذي عاش فيه كل عالم، وعلاقته بمعاصريه من أئمة وخلفاء أو سلاطين وملوك ذلك العصر، موضحا كيف أن كثيرا من الفتاوى والأعمال والأقوال كانت تتأثر بالأحداث والبيئة والملوك أو الحكومات الذين عاشوا في عصرهم .

وفي ختام الندوة ، وقع الدكتور هشام موصلي، مجموعة من نسخ الكتاب لإهدائها للحضور.
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