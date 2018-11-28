رسالة شديدة اللهجة من سيد عبد الحفيظ للاعبي الأهلي بعد الهزيمة من المقاولون.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن رسالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للاعبيه، داخل غرفة خلع الملابس؛ عقب الهزيمة أمام المقاولون العرب بالدوري الممتاز، مساء الثلاثاء.





وقال "حتحوت" فى برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة "صدى البلد:" دخل سيد عبد الحفيظ غرفة خلع الملابس للنادي الأهلي وكسر حالة الصمت التي لحقت باللاعبين وعلى رأسهم محمد يوسف المدير الفني للفريق قائلا :" يا شباب .. مباراة المقاولون مرت وأصبحت ماضيا، لكن احنا فى مرحلة محتاجين كلنا نراجع نفسنا فيها ، كل واحد فينا يحسب اللي حصل من أول ما جاء الى ما وصلنا له الآن من خسارة بطولتين ومباراة فى الدوري".





وأضاف حتحوت على لسان عبد الحفيظ : "لابد كلنا بما فيهم أنا اللي لسه جاي ، نراجع حساباتنا؛ لأننا نسير فى طريق خاطئ سيؤدي بنا الى نقطة الصفر لو استمرينا فيه ".



