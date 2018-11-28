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التضامن تكشف حقيقة خروج الطفل الثالث من دعم تكافل وكرامة.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:29 ص
غادة والي وزيرة التضامن
غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي
هاني حسين
قال أحمد لطيف مدير العمليات ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن قرار قصر خدمات الدعم النقدي على طفلين فقط، وليس ثلاثة أطفال في البرنامج؛ لن يطبق بأثر رجعي.

وأضاف "لطيف" في حواره مع الإعلامي عمر عبد الحميد في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة " تن "، أن القرار سيطبق على الأسر المشاركة في البرنامج للمرة الأولى مع مطلع شهر يناير 2019.

وأشار إلى أن الأسرة تحصل على جزء من الدعم ومنحة تعليم للاطفال، والجزء المعيشي للأسرة لن يتأثر"، مضيفا: "هدف إلغاء دعم الطفل الثالث هو تعويض الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأرامل والأيتام".
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