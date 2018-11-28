التضامن تكشف حقيقة خروج الطفل الثالث من دعم تكافل وكرامة.. فيديو

قال أحمد لطيف مدير العمليات ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن قرار قصر خدمات الدعم النقدي على طفلين فقط، وليس ثلاثة أطفال في البرنامج؛ لن يطبق بأثر رجعي.





وأضاف "لطيف" في حواره مع الإعلامي عمر عبد الحميد في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة " تن "، أن القرار سيطبق على الأسر المشاركة في البرنامج للمرة الأولى مع مطلع شهر يناير 2019.



