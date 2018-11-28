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منوعات

بعد بقائه 7 أشهر في المطار.. حسن السوري يحصل على حق اللجوء

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:55 ص
حسن القنطار
حسن القنطار
أماني إبراهيم
حادث غريب تعرض له مواطن سوري جعله يقضي عدة أشهر محتجزا في إحدى المطارات الماليزية، فلم يتخيل قبل خروجه من بلده سوريا، أنه لن يستطيع العودة إليها مجددا؛ بسبب عدم استكمال أوراقه الشخصية، حتى حصل على حق اللجوء إلى كندا.

عمل "حسن القنطار"، من داما بسوريا، في الإمارات العربية المتحدة لمدة 11 عاما بشكل غير قانوني، قبل أن يصبح شبه بلا جنسية عندما اندلعت الحرب في سوريا، وطلب منه بداية العام الحالي العودة إلى بلده لإكمال الخدمة العسكرية.

رفض حسن إكمال خدمته العسكرية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلاده، وأصبح العودة بالنسبة له، إلى وطنه سوريا، مستحيلة، وبدأت بعدها 10 أشهر من الجدل مع دول مختلفة لتوفير تأشيرات له، ووفقًا لصحيفة ناشيونال، كانت كلها محاولات فاشلة.

رفضت شركة كونتار التركية سفره على متن الخطوط الجوية التركية أو خروجه من البلد، فلم يكن أمامه خيار سوى البقاء في مطار "كوالامبور" الماليزي منذ بداية مارس الماضي.

على مدى فترة 6 أشهر، وثّق القنطار ، 37 سنة ، تجربته الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه اكثر من 18 ألفا على تويتر، قبل أن يتم احتجازه في ماليزيا، وكان يخشى من إعادته إلى سوريا بعد إشارات من وزير الهجرة الماليزي مصطفي علي.

وكان حسن قد تقدم بطلب للحصول على اللجوء إلى كمبوديا وإكوادور، لكن تم رفضه، ولكنه حاول من خلال أكثر من فيديو قام بتصويره طلب من المواطنين الكنديين الضغط على وزير الهجرة، وحظيت قضية حسن بمتابعة الكثير حول العالم، حتى أن البعض نظموا وقفات احتجاجية؛ لتوفير سفر آمن له، أو حصوله على حق اللجوء كما كان يطلب.

ونشر حسن فيديو، يوم الإثنين، أوضح فيه نهاية معاناته طيلة 7 أشهر، وأن وجهته النهائية ستكون فانكوفر في كندا، حيث حصل على حق اللجوء فيها.
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