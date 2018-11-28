الغرف السعودية: 58 مليار دولار إجمالي الاستثمارات بمصر.. فيديو

قال عبدالله العديم، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، إن الاستثمارات السعودية في مصر بالوقت الحالي، وبالتحديد على المستوى الخاص، تتجاوز الـ27 مليار دولار.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي، أن الاستثمارات على المستوى الحكومى تصل لـ31 مليار دولار بإجمالى استثمارات 58 مليار دولار.





وأشار إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف مشروع سعودى يتم فى مصر، وكشف عن أن ضخامة الاستثمارات السعودية بها يؤكد متانة العلاقات بين البلدين.



