علاء عبد العال: خسرنا أمام الزمالك بهدف غير شرعي.. فيديو

أكد علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أن الزمالك فاز على فريقه بهدف غير شرعي، في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.





وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لاعبو الداخلية قدموا مباراة رجولية أمام نادي الزمالك، الأبيض فاز بالمباراة من هدف غير شرعي، الهدف كان خطأ لصالح الداخلية في البداية".



