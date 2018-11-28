عمرو عبدالجليل: معنديش طموح للوصول إلى جائزة الأوسكار

قال الفنان عمرو عبدالجليل إنه ليس من الشخصيات التي تسعى إلى الحصول على جائزة أوسكار، على الرغم من اهتمام زوجتي بالحصول على تلك الجوائز، قائلا: "معنديش طموح أوصل للأوسكار وجائزتي هي حب الجمهور".
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية "إسعاد يونس"، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، "أنا من الفنانين اللي مش بيحبوا يعملوا بروفات كتير، بحب أصور من أول قطفة".
ويتحدث عبد الجليل، عن نشأته وعلاقته بالوسط الفني وكيف بدأ مشواره الفني من البداية حتى تحقيق ذلك النجاح المبهر، بالإضافة إلى حديثه عن أول لقاء له مع المخرج الراحل يوسف شاهين.