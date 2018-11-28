ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عمرو عبدالجليل: معنديش طموح للوصول إلى جائزة الأوسكار

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:52 ص
الفنان عمرو عبدالجليل
الفنان عمرو عبدالجليل
حسام الحارتي
قال الفنان عمرو عبدالجليل إنه ليس من الشخصيات التي تسعى إلى الحصول على جائزة أوسكار، على الرغم من اهتمام زوجتي بالحصول على تلك الجوائز، قائلا: "معنديش طموح أوصل للأوسكار وجائزتي هي حب الجمهور".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية "إسعاد يونس"، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، "أنا من الفنانين اللي مش بيحبوا يعملوا بروفات كتير، بحب أصور من أول قطفة".

ويتحدث عبد الجليل، عن نشأته وعلاقته بالوسط الفني وكيف بدأ مشواره الفني من البداية حتى تحقيق ذلك النجاح المبهر، بالإضافة إلى حديثه عن أول لقاء له مع المخرج الراحل يوسف شاهين.
loading...

ترشيحاتنا

ضياء السيد لـ جماهير الأهلى: النادى يحتاج ثورة تصحيح وانسوا البطولات

اليوم.. جامعة بنها تطلق قافلة بيطرية في قرية الشموت

المالية للجمارك: 65 ألف جنيه تخفيضا على السيارات الأقل من 1600 سي سي

مقتل وإصابة 44 شخصاً واحتراق 50 شاحنة وسيارة في انفجار بالصين

رسالة شديدة اللهجة من سيد عبد الحفيظ للاعبي الأهلي بعد الهزيمة من المقاولون.. فيديو

التضامن تكشف حقيقة خروج الطفل الثالث من دعم تكافل وكرامة.. فيديو

أمل حمادة .. سيدة هزت تويتر بعد وفاتها بالجلطة الدماغية

وفاة ابن المطرب الشعبي مجدي شطة.. صور

حادث عنصري في أمريكا.. طرد سيدة من مطعم لأنها سمراء.. فيديو

رد فعل جهاز المقاولون بعد هدف أحمد علي في شباك الأهلي.. فيديو

أحمد موسى للمواطنين: سيب عربيتك واركب الأتوبيس الذكي لأنه نقلة حضارية

دينا الشربيني تظهر بدبلة الزواج للمرة الأولى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

ميلانيا ترامب تتألق بمعطف كحلي .. والسعر مفاجأة

رئيس نادى المقاولون العرب يهنئ لاعبيه بعد الفوز على الأهلى.. صور

فيديو

التضامن تكشف حقيقة خروج الطفل الثالث من دعم تكافل وكرامة.. فيديو
الغرف السعودية: 58 مليار دولار إجمالي الاستثمارات بمصر.. فيديو
أبو حامد: مصر تجرم الاعتداء على الحيوانات وتعذيبها منذ 1902.. فيديو
بكاء هيستيري لمشجعة أهلاوية بسبب انهيار الفريق وسوء الإدارة
عبد الحميد أبو موسى: شركات سعودية مهتمة بالاستثمار في مصر في هذه المجالات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟