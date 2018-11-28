عمرو عبدالجليل: معنديش طموح للوصول إلى جائزة الأوسكار

قال الفنان عمرو عبدالجليل إنه ليس من الشخصيات التي تسعى إلى الحصول على جائزة أوسكار، على الرغم من اهتمام زوجتي بالحصول على تلك الجوائز، قائلا: "معنديش طموح أوصل للأوسكار وجائزتي هي حب الجمهور".





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية "إسعاد يونس"، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، "أنا من الفنانين اللي مش بيحبوا يعملوا بروفات كتير، بحب أصور من أول قطفة".



