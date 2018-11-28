إسماعيل يوسف: لسنا بحاجة إلى أي لاعب من الأهلي

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة مفاوضات النادي مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية.





وأضاف يوسف عبر برنامج "اللعيب": "ينقصنا فقط المراكز التي سيحددها جروس الأسبوع المقبل في جلسته مع أمير مرتضى، فنحن نبحث عن الكيف وليس الكم، لا ننافس الأهلي على الصفقات، بل نتحرك لتدعيم المراكز التي يطلبها جروس في ملف خاص، إنه نظام جديد".





وأكد: "لا ننوي ضم أي لاعب من الأهلي أو مؤمن زكريا، فالأمر ليس له علاقة برحيله عن الزمالك بعد انتهاء استعارته من إنبي في ديسمبر 2014، كما أن الزمالك يضم عدة لاعبين مميزين في مركز صانع الألعاب تحت رأس الحربة، لذا لا نفكر في مؤمن زكريا نهائيا.



