تويتر يعيد صديقتين لبعضهما بعد 18 عاما على أول لقاء

لا تتوقف مواقع التواصل الاجتماعي عن إظهار قدراتها في جمع الأصدقاء، ومنها حملة "حفلة بحث" التي ساعدت في جمع الأصدقاء والأقارب؛ رغم مرور سنوات طويلة منذ رؤية بعضهم.





وأسفرت هذه الحملة الإلكترونية عن لم شمل فتاتين لم يتقابلا منذ 18 عاما.





ووفقا لصحيفة اندبندنت البريطانية، التقت الفتاتان في رحلة عشاء في هاواي عام 2000 وقضيتا الليلة معا وأصبحا أصدقاء، ولكنهما لم يلتقيا مجددا، وبسبب تغيير الأرقام وبُعد المسافة بينهما لم تتواصلا، ولكن إحداهما قررت البحث عن الاخرى ونشرت على موقع "تويتر"، الصورة الوحيدة التي جمعهما معا، وطلبت من متابعيها مشاركة الصورة لمساعدتها في العثور على صديقتها التي لم ترها منذ زمن بعيد.



