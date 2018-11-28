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منوعات

تويتر يعيد صديقتين لبعضهما بعد 18 عاما على أول لقاء

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:54 ص
صورة الفتاتان
صورة الفتاتان
أماني إبراهيم
لا تتوقف مواقع التواصل الاجتماعي عن إظهار قدراتها في جمع الأصدقاء، ومنها حملة "حفلة بحث" التي ساعدت في جمع الأصدقاء والأقارب؛ رغم مرور سنوات طويلة منذ رؤية بعضهم.

وأسفرت هذه الحملة الإلكترونية عن لم شمل فتاتين لم يتقابلا منذ 18 عاما.

ووفقا لصحيفة اندبندنت البريطانية، التقت الفتاتان في رحلة عشاء في هاواي عام 2000 وقضيتا الليلة معا وأصبحا أصدقاء، ولكنهما لم يلتقيا مجددا، وبسبب تغيير الأرقام وبُعد المسافة بينهما لم تتواصلا، ولكن إحداهما قررت البحث عن الاخرى ونشرت على موقع "تويتر"، الصورة الوحيدة التي جمعهما معا، وطلبت من متابعيها مشاركة الصورة لمساعدتها في العثور على صديقتها التي لم ترها منذ زمن بعيد.

وخلال بضع ساعات، شارك هذه الصورة أكثر من 81 ألف شخص، إلى أن قامت صديقتها بالرد عليها شخصيا، وهي تحمل في يدها صورة لها وهي صغيرة، وقالت لها "ها أنا.. من يبحث عني"، وتواصلا مجددا.
تويتر يعيد صديقتين لبعضهما بعد 18 عاما على أول لقاء
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