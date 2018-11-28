عمرو عبد الجليل يكشف تفاصيل اتقانه اللهجة الصعيدية

تحدث الفنان عمرو عبد الجليل، عن الشخصيات الصعيدية التي قام بتجسيدها خلال مشواره الفني، والظروف التي كانت تواجهه من أجل إتقان لهجتهم.





وقال خلال لقائه مع الإعلامية "إسعاد يونس"، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، "كل نجع أو قرية في الصعيد ليها لهجة خاصة بها، وتحدثت في فيلم دكان شحاته، وفي قضية رأي عام، بلهجات مختلفة، واتعلمت اللهجة الصعيدية لأهالي الأقصر ودي كانت الأصعب ".



