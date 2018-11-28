ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عمرو عبد الجليل يكشف تفاصيل اتقانه اللهجة الصعيدية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:10 ص
الفنان عمرو عبد الجليل
الفنان عمرو عبد الجليل
حسام الحارتي
تحدث الفنان عمرو عبد الجليل، عن الشخصيات الصعيدية التي قام بتجسيدها خلال مشواره الفني، والظروف التي كانت تواجهه من أجل إتقان لهجتهم.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية "إسعاد يونس"، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، "كل نجع أو قرية في الصعيد ليها لهجة خاصة بها، وتحدثت في فيلم دكان شحاته، وفي قضية رأي عام، بلهجات مختلفة، واتعلمت اللهجة الصعيدية لأهالي الأقصر ودي كانت الأصعب ".

وأوضح عمرو عبد الجليل ، انه تدرب على خروج اللهجة الصعيدية بالطريقة الصحيحة على أيدي أحد المبدعين، وهو "عبد الغني الهواري".
loading...

ترشيحاتنا

زوج يحبس زوجته ويحرمها من الطعام لمدة عام.. فيديو

إبراهيم سعيد يكشف السبب الحقيقي لهزيمة الأهلي من المقاولون

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير الأهلى بخصوص شريف إكرامي

عامر حسين يهاجم مسئول بالأهلي بشأن أزمة الجماهير.. فيديو

بنك روسي يقرض دولة أفريقية فقيرة 12 مليار دولار بالخطأ

حقيقة أم دعاية مجانية.. حكاية خطوبة أحمد عز من مطربة شابة

أحمد موسى للمواطنين: سيب عربيتك واركب الأتوبيس الذكي لأنه نقلة حضارية

دينا الشربيني تظهر بدبلة الزواج للمرة الأولى

الخطيب يقطع رحلته العلاجية ويعود لمصر لإعلان التشكيل الجديد للجهاز الفنى

شادي محمد مهاجما كوليبالي: لا يصلح لقيادة دفاع الأهلي

إعلامي عن احتلال الأهلي المركز الأخير: من يضحك أخيرا يضحك كثيرا

مدرب الأهلي السابق: كارتيرون سبب السقوط المروع أمام المقاولون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

ميلانيا ترامب تتألق بمعطف كحلي .. والسعر مفاجأة

رئيس نادى المقاولون العرب يهنئ لاعبيه بعد الفوز على الأهلى.. صور

فيديو

التضامن تكشف حقيقة خروج الطفل الثالث من دعم تكافل وكرامة.. فيديو
الغرف السعودية: 58 مليار دولار إجمالي الاستثمارات بمصر.. فيديو
أبو حامد: مصر تجرم الاعتداء على الحيوانات وتعذيبها منذ 1902.. فيديو
بكاء هيستيري لمشجعة أهلاوية بسبب انهيار الفريق وسوء الإدارة
عبد الحميد أبو موسى: شركات سعودية مهتمة بالاستثمار في مصر في هذه المجالات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟