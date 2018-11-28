نقابة الصيادلة: تخصيص ٣ أفدنة لإقامة ناد بالشرقية.. وافتتاح مقر التجمع فبراير المقبل.. وبروتوكول تعاون لإنشاء مراكز المعلومات الدوائية

"صيادلة الشرقية" تحتفل بيوم الصيدلى المثالى بحضور النقيب العام ومحافظ الشرقية

توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مراكز المعلومات الدوائية بمستشفيات المحافظة

احتفلت نقابة الصيادلة بالشرقية، بيوم الصيدلى المثالى، برعاية الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب.حضر الاحتفال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب الصيادلة بالشرقية، وأعضاء مجلس النقابة والدكتور عبد الله الطحاوي، الأمين العام لنقابة صيادلة الشرقية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وحامد هليبة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الشرقية، واللواء السعيد عبد المعطي، مستشار محافظ الشرقية للمشروعات، والدكتور حسين الجندي، السكرتير العام لمحافظة الشرقية، والدكتور ماهر الدمياطي، رئيس جامعة الزقازيق ومحافظ دمياط الأسبق، والدكتور عبد الحكيم نور الدين، نائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمد بركة، عميد كلية الصيدلة جامعه الزقازيق، والدكتور جمال سلامة، مدير هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتورة رحاب عبد الحى، مدير عام إدارة الصيادلة، وإيناس رأفت، مدير عام مستشفيات الطلبة.بدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء المهنة والوطن ثم تلاوة آيات القرآن الكريم والسلام الوطنى.ووجه الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، الترحيب بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كما وجه الشكر والتقدير باسم نقابة صيادلة مصر، لمجلس نقابة صيادلة الشرقية، إلى كل الصيادلة الشرفاء الذين شاركوا فى الاحتفالية.وقع نقيب عام صيادلة والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خلال الاحتفالية، بروتوكول تعاون لإدخال DIC مركز معلومات دوائية بجميع مستشفيات الشرقية.وقال الدكتور محي الدين عبيد، إن النقابة العامة للصيادلة سوف تتحمل جميع النفقات الخاصة بتجهيز المراكز، وتتكفل نقابة الشرقية بتدريب الصيادلة، وتتكلف وارة الصحة وهيئة التأمين الصحي بتوفير المكان، مشيرا إلى أنه يتم إدخال مركز المعلومات بـ١٨ مستشفى وهي مستشفيات المحافظة.وأوضح نقيب عام صيادلة مصر، أن المعلومات الدوائية تقوم رفع الوعى الدوائى وتقديم رعاية صحية تتميز بالجودة، كما تقوم بتوحيد المعايير وجمع المعلومات والبيانات الدوائية لتقديمها بشكل ميسر إلى أعضاء الفريق الطبى والمرضى.وأعلن عن مفاجأة لجموع صيادلة الشرقية وهى الاتفاق مع محافظ الشرقية على تخصيص ٣ أفدنة بمساحة ١٢ ألف متر فى موقع مميز بالمحافظة لإقامة نادى الصيادلة بالشرقية، ما جعل الحضور يصفقون تصفيقا حادا، جاء ذلك خلال احتفالية نقابة الصيادلة بالشرقية، بيوم الصيدلى المثالى.وأضاف أنه سيتم افتتاح مقر نادى التجمع الخامس للصيادلة على مساحة ١٨ الف متر فى شهر فبراير المقبل ويحتوى على حمامين سباحة و٤ ملاعب وتجهيزه على احدث مستوى.. مشيرًا إلى أن النقابة نجحت في سداد جميع المديونيات المتعلقة بنادى الصيادلة بالبحر الأعظم وتم الاتفاق مع القوات المسلحة لتولى الانشاء والتطوير.وأكد نقيب عام الصيادلة، أن النقابة قامت بشراء الخدمة الصحية من المستشفيات الجامعية لعلاج الصيادلة وأسرهم، مثل مستشفى قصر العيني الفرنساوي، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المستشفيات التى تقدم الخدمة الصحية للصيادلة وصل إلى ١٤٩ مستشفى وبنفس التعاقدات الخاصة بالتأمين الصحي لعلاج الصيادلة وأسرهم، كما سيتم افتتاح مركز المعلومات الدوائية بالقاهرة خلال أيام.وقال إن مشروع التكافل بنقابة الشرقية يعتبر إنجازا حقيقيا يحسب لهم، موضحا أن الصيادلة لم يشعروا بمميزات الصندوق إلا عندما يحتاجونه، كما أعلن انضمامه للصندوق.وكرم نقيب عام صيادلة مصر، عددا كبيرا من شيوخ مهنة الصيدلة بالشرقية والحاصلين على الدبلومات والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية وعدد كبير من الصيادلة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية والصيادلة الأحرار، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير ودرع التميز.