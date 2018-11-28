محتجو باريس يهاجمون متجرين شهيرين بالشانزلزيه ويسرقون البضائع.. فيديو

هاجم المحتجون في فرنسا متجري جيفينشي وديور الشهيرين في العاصمة باريس واستولوا على محتوياتهما من بضائع وسلع باهظة، في مشهد يعيد إلى الأذهان احتجاجات التي أججتتها جماعة الإخوان في مصر إبان ثورة يناير وحوادث السطو على المولات والمتاجر الكبرى في القاهرة والمدن المصرية.





وظهر المحتجون يقتحمون المتاجر بعد هروب الحماية الخاصة بها من أفراد أمن والخروج من أبوابها بالعشرات حاملين محتوياتها في كراتين وصناديق مغلفة.





واندلعت احتجاجات لجماعة أعلنت عن نفسها باسم السترات الصفراء، في باريس وبادرت بأعمال عنف ضد الشرطة الفرنسية وحطمت واجهات المحال التجارية في باريس، اعتراضا على فرض ضريبة إضافية على الوقود.





وقالت شبكة سكاي نيوز إنتنظيم "داعش" الإرهابي دخل على خط المظاهرات التي ينظمها أصحاب "السترات الصفراء"، في فرنسا منذ أيام، للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.





وتعيش عدة مدن فرنسية، لاسيما العاصمة باريس، حالة من الاستنفار بسبب هذه الاحتجاجات، التي يشارك فيها الآلاف من المواطنين.





وأوضحت الشبكة أن إحدى الملصقات حملت عبارة "يا أيتها الذئاب المنفردة، استغلوا الاحتجاجات.. في فرنسا".



