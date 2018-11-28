المصري يجدد تعاقده مع إسلام صلاح لمدة 4 مواسم

أتم مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية اجراءات تجديد تعاقده مع إسلام صلاح قائد الفريق الأول للكرة بالنادي وذلك بعقد يمتد لأربعة مواسم تبدأ اعتبارًا من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2023/2022.





قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع النادي منذ قليل بحضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري وإبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي والكابتن سليمان بحيري مسئول شئون اللاعبين بالمصري.



