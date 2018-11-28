المصري يجدد تعاقده مع إسلام صلاح لمدة 4 مواسم

أتم مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية اجراءات تجديد تعاقده مع إسلام صلاح قائد الفريق الأول للكرة بالنادي وذلك بعقد يمتد لأربعة مواسم تبدأ اعتبارًا من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2023/2022.
قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع النادي منذ قليل بحضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري وإبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي والكابتن سليمان بحيري مسئول شئون اللاعبين بالمصري.
الجدير بالذكر أن اللاعب إسلام صلاح والبالغ من العمر 27 عامًا يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف بعد إجرائه لجراحة الرباط الصليبي منتصف أغسطس الماضي ، حيث حرص مجلس المصري على التجديد للاعب مبكرًا لقطع الطريق على عدد من الأندية التي كانت قد بدأت في التفاوض مع اللاعب للحصول على توقيعه الذي كان سينتهي بنهاية هذا الموسم ، لكن اللاعب رفض مطلقًا فكرة التفاوض مفضلًا التجديد مع المصري والذي يحمل اللاعب شارة قيادته منذ عدة مواسم.