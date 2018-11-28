ضبط 652 متهما في أسوان هاربين من تنفيذ أحكام متنوعة

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة، تحت إشراف اللواء نائل رشاد مدير الأمن؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 652 حكمًا شملت " 92 جزئيًا، و28 مستأنفا، و 345 غرامات و 185 مخالفة، و 4 أحكام سرقة تيار كهربائي".



وتأتي هذه الحملات، في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.