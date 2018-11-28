شواهد إخوانية في احتجاجات باريس.. التيار السري للجماعة في أوروبا يتحرك في نفس الاتجاه تحت ستار خفي.. فيديو وصور

حيثما تنشأ الاحتجاجات وتتكاثر مشاهد التخريب وحروب الشوارع، يشار بالبنان إلى جماعات خفية تسكب الوقود على النيران، وقد تفضحها في نفس الوقت مشاهد متكررة تكشف عن استراتيجية واحدة وسيناريو وحيد تمارسه الجماعة في كل البقاع حول العالم.
ربما لم ينجح الإخوان في فرض استراتيجيتهم المتمثلة في جر البلدان العربية إلى الدخول في غمار حروب أهلية تعتمد في مقوماتها على بث شائعات وفتن حتى وجدوا ضالتهم في دعم الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في عواصم أوروبية لأسباب محلية تتعلق بإجراءات اقتصادية داخلية.
مشاهد متكررة
في أوج حدة المواجهات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين الذين ينتمون لجماعة سمت نفسها بـ "السترات الصفراء" اعتراضًا على فرض ضريبة إضافية على الوقود، جلس هذا الرجل الستيني الذي يحمل ملامح الرئيس المعزول محمد مرسي، ممسكا بجيتاره وكأنه يعزف فرحًا وابتهاجًا بما آلت إليه شوارع باريس من خراب ودمار، في صورة تعيد إلى الأذهان شوارع القاهرة العتيقة عندما غطتها سحابات الأدخنة وصدعت جدرانها أصوات النيران في فترات حكم الإخوان لمصر.
بينما في صورة أخرى تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، ظهر أحد الأشخاص مشيرا إلى إصابة في عينيه، فيما أشارت إليه التعليقات الساخرة بأنه المناضل أحمد حرارة في فرنسا.
محمد البرادعي وحمدين صباحي أيضا كانا حاضرين من خلال شخصيات تشبهما إلى حد ما، وتوضح الصور الواردة من احتجاجات فرنسا أن الرجلين لهما صفات قيادية إذ يتجمع حولهما المحتجون بشكل لافت، مؤججين بهتافات حماسية، فيما يظهر البرادعي - شبيهه الفرنسي - في أحد الصور مرتديا سترته الصفراء ومصابا في رأسه.
مشهد شهير من مشاهد احتجاجات شارع محمد محمود التقطته كاميرات المصورين، حيث ركام وحطام الواجهات والنيران المترامية في الشارع والتي تفصل بين المحتجين وقوات الشرطة، بينما يبدو خلف الدخان شباب نزعوا ستراتهم واكتفوا بملابس داخلية ممزقة في حرب شوارع لا هوادة فيها.
قتل عشوائي للمارة
وفي مشهد لا يتسق مع ثقافة باريس المستنيرة، وواقع فرنسا الحضاري، تحوّلت شوارع باريس إلى حربٍ ضروس لا يأمن خلالها المارة من النيران العشوائية وغدر المحتجين.
وانتشر مقطع فيديو يوضح أحد المارة يظهر من تقاطع في ميدان يبدو هادئا في فرنسا، ليواجه اثنين من المواطنين الذين لا يبدو عليهم أي ملامح الذعر او القلق تجاه القادم إليهم، حتى صوب اليهما السلاح وقتلهما برصاصتين غادرتين عن قرب.
في غضون ثوانٍ قليلة ظهرت دراجة نارية يستقلها شخص ما ليصطحب القاتل هربًا من المكان، دون أن يتسنى الوقت لمطاردته من قبل رجال الشرطة أو حتى متطوعين للإمساك به، بينما طاردته أحدى الكاميرات التي وثقت المشهد.
النيران العشوائية وقتل المارة، كانت استراتيجية انتهجتها الجماعات المتطرفة ومتعصبي جماعة الإخوان في مصر خلال الاحتجاجات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن الحكم، ما فتح أبواب التكهنات بتواجد خفي لجماعة الإخوان ومن يقف وراءها في احتجاجات فرنسا.
الشانزلزيه تحول الى ميدان رابعة
العالم لم يصدق أعينه أمام تلك المشاهد المتناثرة عبر وسائل الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، لشارع الشانزلزيه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي تحول الى ساحة حرب عشوائية بين المحتجين وقوات الأمن الفرنسية.
يعيد إلى الأذهان تجمعات الإخوان في ميدان رابعة العدوية في مصر، استخدام محتجي فرنسا لركام الواجهات المحطمة وأجزاء السيارات كخطوط فاصلة مع الشرطة، حيث التقطت العدسات مشاهدا شبيهة في شارع الشانزلزيه.
وأظهر فيديو تم تداوله شارع شانزلزيه مكتظا بالمحتجين الذي توزعوا بعشوائية بين جنبات الشارع محتفظين بالبقاء خلف خط فاصل من حطام الواجهات وقطع السيارات المفككة نتيجة الاشتباكات.
سيارات الشرطة في مرمى نيران المحتجين
ولم يرحم المحتجون في فرنسا أفراد الشرطة الذين أوقعتهم مهام العمل بين أيديهم، إذ قام المحتجون في العاصمة باريس بالإعتداء على سيارات الشرطة بالأدوات الحديدة والقنابل الدخانية وأصابوا أفرادها.
وأظهرت فيديوهات متفرقة هجوم العشرات من المحتجين على سيارات الشرطة، حيث ظهر شرطي في أحد المقاطع يترجل من سيارته مضطرا بعد هجوم ضاري من قبل المتظاهرين عليها، قبل أن يختنق من الدخان المنبعث من السيارة.
وحاول الرجل أن يواجه منفردا مجموعة من المحتجين الذين هاجموه بالعصي والسياط لكنه لم يستطع في الاخير الصمود أمامهم ليتراجع الى الخلف.
وأظهرت لقطات أخرى تربص المحتجين بسيارة حاولت المرور من الشارع لكنها نالت نصيبها من الاعتداءات، بينما هرع قائدها هربا من بطش المحتجين.
وقارن المراقبون للمشهد الفرنسي، هجوم المحتجين على سيارات الشرطة واستهدافها بمشاهد الاحتجاجات الإخوانية إبان عزل محمد مرسي عن حكم مصر 2013.
السطو على المتاجر
كما هاجم المحتجون في فرنسا متجري جيفينشي وديور الشهيرين في العاصمة باريس واستولوا على محتوياتهما من بضائع وسلع باهظة، في مشهد متكرر للاحتجاجات التي أججتتها جماعة الإخوان في مصر إبان ثورة يناير وحوادث السطو على المولات والمتاجر الكبرى في القاهرة والمدن المصرية.
وظهر المحتجون يقتحمون المتاجر بعد هروب الحماية الخاصة بها من أفراد أمن والخروج من أبوابها بالعشرات حاملين محتوياتها في كراتين وصناديق مغلفة.
داعش في قلب التظاهرات
دخل تنظيم "داعش" الإرهابي وجدها فرصة مناسبة للدخول على خط المظاهرات التي ينظمها أصحاب "السترات الصفراء"، في فرنسا - وفقا لما نشرته شبكة سكاي نيوز - التي قالت إن عدة مدن فرنسية، لاسيما العاصمة باريس، حالة من الاستنفار بسبب هذه الاحتجاجات، التي يشارك فيها الآلاف من المواطنين.
ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الثلاثاء، فإن مجموعتين تابعتين لتنظيم داعش المتشدد نشرتا ملصقات تحرض فيها "الذئاب المنفردة" على استغلال احتجاجات "السترات الصفراء" وتنفيذ هجمات ضد المدنيين.
وجاء في إحدى الملصقات عبارة "يا أيتها الذئاب المنفردة، استغلوا الاحتجاجات.. في فرنسا"..
وضم الملصق صور العمليات التي يعتمدها "الدواعش" في هجماتهم، مثل الطعن وإطلاق النار وإشعال النيران وصدم المارة بالسيارات.
وأفادت معلومات استخباراتية بأن "جماعتين مسلحتين تابعتين لداعش أصدرتا بشكل منفصل هذه الملصقات".
وعبرت قوات الأمن الفرنسية، في وقت سابق، عن قلقها وخوفها من أن يتسلل متطرفون إلى المظاهرات، مما يزيد تحديات السيطرة على الجماهير.
ويوم السبت الماضي، اندلعت احتجاجات عنيفة في باريس، خصوصا في شارع الشانزليزيه، الذي تحول إلى ساحة مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، الأمر الذي خلف خسائر مادية كبيرة.
ويعارض المحتجون الضرائب التي طرحها ماكرون العام الماضي على الديزل والبنزين، بغية تشجيع المواطنين على التحول لاستخدام وسائل نقل أقل ضررا للبيئة.