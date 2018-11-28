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محافظات

ضبط 608 مخالفات مرورية متنوعة بأسوان

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:36 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مرورية، أسفرت عن ضبط 608 مخالفات متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وخلال الحملة؛ جرى فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان، أسفر عن إيجابية حالتين.

كما تم ضبط تروسيكل و 2 مركبة توك توك بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 165 مخالفة تجاوز حد السرعة و التصالح الفوري في 79 مخالفة، وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش وسحب 89 تراخيص حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 180 مخالفة متنوعة. 

تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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