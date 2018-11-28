ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عاصي الحلاني يتلقى رسالة رومانسية من زوجته في عيد ميلاده

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:26 ص
صدى البلد
سعيد فراج
حرصت كوليت الحلاني على تهنئة زوجها الفنان عاصي الحلاني بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 28 نوفمبر، إذ بلغ 48 عامًا. 

وشاركت كوليت الحلاني صورة رومانسية لها مع زوجها عاصي الحلاني وهي تقبله، وعلقت عليها برسالة حب له قائلة: "ينعاد عليك حبيبي .. الله يخليلنا ياك ويطولنا بعمرك ويخليك لفنك ولجمهورك ومحبينك .. إنشاء الله دايما بالصحة والنجاح .. منحبك".

من جهة أخرى، يضع "الحلاني" اللمسات النهائية على أغنيات ألبومه الجديد لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ويضم ما يقرب من 12 أغنية، بعدة لهجات، منها المصرية واللبنانية.
loading...

ترشيحاتنا

عبد الحفيظ يشرح خطة الأهلي لتدعيمات يناير.. ويوجه رسالة مؤثرة للجماهير

حمدي الميرغني: الفنان محمد صبحي أساء لمسرح مصر.. فيديو

رسالة شديدة اللهجة من سيد عبد الحفيظ للاعبي الأهلي بعد الهزيمة من المقاولون.. فيديو

وفاة ابن المطرب الشعبي مجدي شطة.. صور

جوزيه يقترب من تدريب الأهلي

إسلام الشاطر: يجب أن يتكاتف الجميع لعوده الأهلي الكبير

طلب إحاطة بشأن تأخر مشروعات الصرف الصحي بأسيوط

رامى رضوان بعد خسارة الأهلي: ما هذا الكوليبالي

الخارجية العراقية تعلن موعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى بغداد

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

عامر حسين يهاجم مسئول بالأهلي بشأن أزمة الجماهير.. فيديو

ميلانيا ترامب تتألق بمعطف كحلي .. والسعر مفاجأة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

ميلانيا ترامب تتألق بمعطف كحلي .. والسعر مفاجأة

رئيس نادى المقاولون العرب يهنئ لاعبيه بعد الفوز على الأهلى.. صور

فيديو

التضامن تكشف حقيقة خروج الطفل الثالث من دعم تكافل وكرامة.. فيديو
الغرف السعودية: 58 مليار دولار إجمالي الاستثمارات بمصر.. فيديو
أبو حامد: مصر تجرم الاعتداء على الحيوانات وتعذيبها منذ 1902.. فيديو
بكاء هيستيري لمشجعة أهلاوية بسبب انهيار الفريق وسوء الإدارة
عبد الحميد أبو موسى: شركات سعودية مهتمة بالاستثمار في مصر في هذه المجالات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟