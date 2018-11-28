عاصي الحلاني يتلقى رسالة رومانسية من زوجته في عيد ميلاده

حرصت كوليت الحلاني على تهنئة زوجها الفنان عاصي الحلاني بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 28 نوفمبر، إذ بلغ 48 عامًا.





وشاركت كوليت الحلاني صورة رومانسية لها مع زوجها عاصي الحلاني وهي تقبله، وعلقت عليها برسالة حب له قائلة: "ينعاد عليك حبيبي .. الله يخليلنا ياك ويطولنا بعمرك ويخليك لفنك ولجمهورك ومحبينك .. إنشاء الله دايما بالصحة والنجاح .. منحبك".



