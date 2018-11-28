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ديني

للمرة الأولى.. أوقاف الفيوم تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بالمولد النبوي.. صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:35 ص
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
واصلت مديرية أوقاف الفيوم، برئاسة الشيخ عبد الخالق عطيفي، وكيل مديرية الأوقاف بالفيوم، فعالياتها الاحتفالية في إطار حملة وزارة الأوقاف "محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإنسانية"، بجوار المحاضرات والندوات والأمسيات التي عمت أرجاء المدارس والمساجد ومراكز الشباب وقصور الثقافة بالإقليم.

وفى بادرة غير مسبوقة فى تاريخ الوزارة نظمت المديرية مهرجانا رياضيا كبيرا بمشاركة كثيفة من العاملين بالأوقاف وذويهم؛ لإلقاء الضوء عمليا على جانب ربما يخفى على كثير من شخصية هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم حيث كان صلى الله عليه وسلم رياضيا من الطراز الأول وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مارس عددا من الرياضات نذكر منها ( رياضة العدو ) حيث سابق السيدة عائشة رضى الله عنها مرتان ، وأذن لسيدنا سلمة بن الأكوع بالمسابقة بين يديه ، و(رياضة الفروسية ).

وكان صلى الله عليه وسلم فارسا لا يشق له غبار وركب فرسا لأبى طلحة بدون سرج وقال إنا وجدناه بحرا – أى فى السرعة- ، ورياضة (المصارعة ) وصارع ركانة وصرعه ، وتصارع بين يديه سمرة بن جندب ، ورافع بن خديج رضى الله عنهما ، ورياضة (الرمى ) وقال: "ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان راميا" ، ورياضة ( السباحة ) حيث قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم " وأحسنت العوم فى بئر بنى عدى بن النجار.

وقال عطيفي، إن ممارسة الرياضة من السنة وحث الناس على ممارسة الرياضة وأن ينشئوا أبناءهم عليها لما فيها من فوائد متكاثرة منها صحة الجسد، وتقوية العلاقات والروابط الاجتماعية ، ونشر التسامح وإعلاء القيم الإنسانية ورضى الله عن سيدنا عمر بن الخطاب حيث قال " علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل " .
للمرة الأولى.. أوقاف الفيوم تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بالمولد النبوي.. صور
للمرة الأولى.. أوقاف الفيوم تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بالمولد النبوي.. صور
للمرة الأولى.. أوقاف الفيوم تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بالمولد النبوي.. صور
للمرة الأولى.. أوقاف الفيوم تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بالمولد النبوي.. صور
للمرة الأولى.. أوقاف الفيوم تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بالمولد النبوي.. صور
للمرة الأولى.. أوقاف الفيوم تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بالمولد النبوي.. صور
للمرة الأولى.. أوقاف الفيوم تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بالمولد النبوي.. صور
للمرة الأولى.. أوقاف الفيوم تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بالمولد النبوي.. صور
للمرة الأولى.. أوقاف الفيوم تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بالمولد النبوي.. صور
للمرة الأولى.. أوقاف الفيوم تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بالمولد النبوي.. صور
للمرة الأولى.. أوقاف الفيوم تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بالمولد النبوي.. صور
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