محاضرات ثقافية طبية في البحيرة لدعم مبادرة القضاء على فيروس سي

عقد بيت ثقافة الدلنجات، ندوة، ضمن سلسلة المحاضرات الثقافية الطبية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على "فيروس c"، ومواجهة ظاهرة انتشار الانتحار بحبوب الغلة في مركز الدلنجات، وذلك بمدرسة الدلنجات الثانوية الفنية بنات.



وتحدث الدكتور محمد عفيفى رئيس قسم الصحة خلال الندوة، موضحا أهمية التوجه إلى مناطق التحاليل دون تكاسل.



وأكد الشيخ عبد المقصود هارون واعظ الدلنجات، أهمية اكتشاف المرض في بدايته، وعدم الإهمال في الحفاظ على صحتهم، مشيرا لخطورة حبوب الغلة وأنها سبب رئيسي في إنهاء حياة عدد من الحالات الكثيرة بمركز الدلنجات لذا يجب تجنب استخدامها نهائيا، وتناول هارون موقف الدين من عملية الانتحار والأسباب الرئيسية للانتحار في سن المراهقة وكيفية علاجها.



وفي سياق متصل وإطار الحملة القومية ضد التنمر،عقد قصر ثقافة كفر الدوار ندوة بعنوان "التنمر المدرسي وتعديل السلوك" ناقش خلالها الدكتور صلاح محمد كيفية تعديل السلوك لدى الطلاب.