ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

محاضرات ثقافية طبية في البحيرة لدعم مبادرة القضاء على فيروس سي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:36 ص
صدى البلد
عقد بيت ثقافة الدلنجات، ندوة، ضمن سلسلة المحاضرات الثقافية الطبية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على "فيروس c"، ومواجهة ظاهرة انتشار الانتحار بحبوب الغلة في مركز الدلنجات، وذلك بمدرسة الدلنجات الثانوية الفنية بنات.

وتحدث الدكتور محمد عفيفى رئيس قسم الصحة خلال الندوة، موضحا أهمية التوجه إلى مناطق التحاليل دون تكاسل.

وأكد الشيخ عبد المقصود هارون واعظ الدلنجات، أهمية اكتشاف المرض في بدايته، وعدم الإهمال في الحفاظ على صحتهم، مشيرا لخطورة حبوب الغلة وأنها سبب رئيسي في إنهاء حياة عدد من الحالات الكثيرة بمركز الدلنجات لذا يجب تجنب استخدامها نهائيا، وتناول هارون موقف الدين من عملية الانتحار والأسباب الرئيسية للانتحار في سن المراهقة وكيفية علاجها.

وفي سياق متصل وإطار الحملة القومية ضد التنمر،عقد قصر ثقافة كفر الدوار ندوة بعنوان "التنمر المدرسي وتعديل السلوك" ناقش خلالها الدكتور صلاح محمد كيفية تعديل السلوك لدى الطلاب.
loading...

ترشيحاتنا

حكم ربط المبايض لمنع الإنجاب

من يستحق المنقولات حال الطلاق أو الخلع.. أمين الفتوى يجيب

شواهد إخوانية في احتجاجات باريس.. التيار السري للجماعة في أوروبا يتحرك في نفس الاتجاه تحت ستار خفي.. فيديو وصور

بكاء هيستيري لمشجعة أهلاوية بسبب انهيار الفريق وسوء الإدارة

الرئيس الأوكراني يحذر: بلادنا على وشك حرب شاملة مع روسيا

تعليق مثير من شقيق ياسمين عبد العزيز خبر طلاقها

نائب يشدد على ضرورة خروج قانون التعدين

شادي محمد مهاجما كوليبالي: لا يصلح لقيادة دفاع الأهلي

عمرو عبد الجليل يكشف سبب تحوله إلى كرنبة خوفا من عقاب والده

الخطيب يقطع رحلته العلاجية ويعود لمصر لإعلان التشكيل الجديد للجهاز الفنى

ريجيم متوازن لإنقاص الوزن في الشتاء

بعد بقائه 7 أشهر في المطار.. حسن السوري يحصل على حق اللجوء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

ميلانيا ترامب تتألق بمعطف كحلي .. والسعر مفاجأة

رئيس نادى المقاولون العرب يهنئ لاعبيه بعد الفوز على الأهلى.. صور

فيديو

أبو موسى: ما أنجز في مصر يجعلها تتصدر عالميا بفرص الاستثمار.. فيديو
التضامن تكشف حقيقة خروج الطفل الثالث من دعم تكافل وكرامة.. فيديو
الغرف السعودية: 58 مليار دولار إجمالي الاستثمارات بمصر.. فيديو
أبو حامد: مصر تجرم الاعتداء على الحيوانات وتعذيبها منذ 1902.. فيديو
بكاء هيستيري لمشجعة أهلاوية بسبب انهيار الفريق وسوء الإدارة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟