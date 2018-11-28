محمد إمام يكشف تفاصيل مسلسله الجديد هوجان في رمضان 2019

كشف الفنان محمد إمام عن تفاصيل تحضيره لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "هوجان"، وينتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.



وشارك محمد إمام صورة للبوستر المبدئي للمسلسل، وعلق عليها قائلا: "‏توكلنا على الله .. مسلسل { هوجان } رمضان ٢٠١٩ إن شاء الله ..إنتاج: تامر مرسي - تأليف: محمد صلاح العزب - إخراج: شيرين عادل .. دعواتكم".



وعلى جانب آخر، يواصل محمد عادل إمام تصوير مشاهد فيلمه "لص بغداد" تحت إشراف المخرج أحمد خالد موسى، وجمعت المشاهد الأولى بينه وبين فتحى عبد الوهاب.



ويشارك فى بطولة الفيلم أمام محمد عادل إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن، تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.