قبيلة منعزلة عن العالم تثير مخاوف السلطات الهندية بعد قتلها أمريكياً

دعا حقوقيون، السلطات الهندية، إلى التخلي عن استعادة جثة شاب أمريكي، قتل بسهام قبيلة معادية منعزلة تعيش في إحدى جزر بحر أندامان في الهند، ولم يكن لها اتصال مع أي بشر خارجها.





وبحسب شبكة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن جون تشاو البالغ من العمر 27 قتلتا بعد تلقيه سيلا من السهام قبل حوالي أسبوعين إثر بلوغه جزيرة نورث سنتينل المحظور الدخول إليها في المحيط الهندي، بمساعدة صيادين أوصلوه إلى منطقة قريبة.





وتعرف هذه الجزيرة بوجود قبيلة منعزلة تعتبر أكثر القبائل عزلة في العالم، وتعرف بعدائها الشديد للأشخاص الغرباء وبعدها عن الحياة المعاصرة.





وأشارت الشبكة إلى أن الشرطة الهندية أوفدت عناصر عبر سفينة رست على بعد 400 متر من الجزيرة رصدوا أشخاصا مسلحين برماح وسهام على الشاطئ؛ لذا امتنعت عن التدخل لتجنب تعكير صفو حياة هذه القبيلة.



