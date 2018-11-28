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أخبار البلد

وفد الكنيسة اليونانية يزور أديرة وادي النطرون بالبحيرة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:09 ص
صدى البلد
أ ش أ
زار وفد الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية اليوم أديرة وادى النطرون "البراموس والسريان والأنبا بيشوى"، في إطار الزيارة التى يقوم بها حاليا لمصر.

استقبل الوفد اليوناني في دير البراموس الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، ووكيل الدير القمص إيلاريون البراموسي والراهب القمص مكاري البراموسي.

وأجرى أعضاء الوفد جولة داخل الدير، زاروا خلالها الكنيسة الأثرية والحصن وأجساد القديس الأنبا موسى الملقب "القوي" والقديس إيسيذوروس، وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية.

واستقبل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادى النطرون، وفد الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية في إطار زيارتهم اليوم لمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وقام الأنبا متاؤس بجولة واسعة مع الوفد اليونانى داخل الدير، وحدثهم عن نظام الرهبنة القبطية وقوانين الرهبان وكيفية تدبير الدير من قبل الأب الروحي.

من جانبه، علق المطران أغناطيوس، قائلًا: إننا نشعر بأنكم امتداد حي لجذور الرهبنة الأصيلة، وأشاد بدور الرهبنة القبطية ليس فقط على مستوى الكنيسة القبطية بل للعالم أجمع.

وفي نهاية الجولة، زار وفد الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، دير الأنبا بيشوى في إطار جولته بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وقاموا بجولة داخل أروقة الدير.

وزار الوفد الكنيسة الأثرية وجسد القديس الأنبا بيشوي، إلى جانب زيارة باقى الكنائس الأخرى والمزارات، حيث قدم الأباء رهبان الدير شرحا وافيا عن تاريخ الرهبنة بمنطقة وادى النطرون ونشأة الرهبنة القبطية في مصر.

وكان الوفد اليوناني قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي صباح أمس واستقبلهم من الكنيسة القبطية الأنبا بافلوس أسقف اليونان الذي سيرافقهم طوال زيارتهم لمصر.

ويتكون الوفد اليوناني من الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس والأنبا خريسوستوموس مطران كرسي ذوذونيس والمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس. والأرشيمندريت سبيريذون كاترمانوس.
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