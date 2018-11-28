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أخبار العالم

الخارجية العراقية تعلن موعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى بغداد

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:50 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة إلى العراق مطلع العام المقبل.

وذكرت، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، الثلاثاء، أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي جان إيف لودريان بمناسبة تسلمه حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة العراقية الجديدة.

وأكد لودريان، وفقا للبيان، أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم فرنسا الكامل للعراق وحكومته بما يضمن وحدة العراق وأمنه وسيادته، معربا عن أمله بمزيد من التطور والازدهار في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

كما أعلن لودريان نيته زيارة العراق، مطلع العام المقبل، تليها زيارة قريبة للرئيس الفرنسي إلى العراق.

من جانبه، أكد الحكيم ضرورة تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيدا بالدور المهم والحيوي الذي لعبته فرنسا بدعمها للعراق في مواجهة الإرهاب خلال الفترة الماضية من خلال التحالف الدولي، وكذلك دعمها للعراق للخروج من البند السابع.

وعبر عن أمله بأن تكون فرنسا من الدول المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة من عصابات "داعش".
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