مستقبل وطن بالبحيرة ينظم دورة تنس طاولة لمتحدي الإعاقة

تنظم اليوم الأربعاء أمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن بقيادة محمد وجية خالد بالتعاون مع أمانة متحدي الإعاقة برئاسة الدكتور أحمد المحص وبرعاية النائب محمد زين الدين أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة دورة رياضية في تنس الطاولة لمتحدي الإعاقة وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا بصالة تنس الطاولة بنادي ألعاب دمنهور .





وأكد الدكتور أحمد المحص أمين متحدي الإعاقة بحزب مستقبل وطن بالبحيرة أن الدورة يشارك فيها أكثر من 60 لاعباً من متحدي الإعاقة الحركية والسمعية.



