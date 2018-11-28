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فن

راندا البحيري: روحت أشتري من محل والراجل قال لي مش هبيعلك لأنك شريرة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 08:39 ص
صدى البلد
محمد شحتة
روت الفنانة راندا البحيري، موقفا محرجا تعرضت له؛ بسبب دورها السلبي تجاه والدها في أحد الأعمال الفنية.

وأضافت "راندا"، خلال حواره في برنامج "كلام ستات"، مع الفنانة هيدي كرم وندى رحمي، على قناة "ONE"، "كنت رايحة اشتري حاجة فالراجل قال لي مش هبيع لك.. إزاي تعاملي أبوكي كدة"، منوهة أنها انهمرت في البكاء عدة مرات بسبب انتقادات المشاهدين لها على أدوارها الفنية التي تظهر خلالها بشخصية شريرة.

وأكدت الفنانة أنها ضد فكرة أن يكون الفنان تاجرًا، ويقوم بفتح مشروعات تجارية إلى جانب عمله، كما أنها ضد عمالة الأطفال تمامًا حتى في مجال الفن.
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