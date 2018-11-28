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تعليم

علي خليل: جولة جديدة من الزيارات للمعاهد الأزهرية المرشحة لضمان الجودة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 08:37 ص
صدى البلد
محمد شحتة
بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخِ علي خليل، جولةٍ جديدة؛ لزيارات المَعاهِدِ المُرَشَّحة للحصول على اعتماد الجَودة، ضِمنَ خُطّة الفصل الدراسيّ الأول، للعامِ الحاليّ 2018 /2019.

وصرّح خليل؛ بأن عدد المَعاهِدِ التي تَقَدَّمَتْ بملفاتها للهيئة، خِلالَ الفصل الدراسيّ الأول للعامِ الحاليّ، بلغ 111 معهدًا أزهريًّا.

وبحَسَبِ رئيسِ القطاع؛ تشمل الزياراتُ جميعَ مَراحِلِ التعليم المختلفة، مُتضمِّنَةً 53 معهدًا أزهريًّا بالمرحلة الابتدائية، و22 معهدً أزهريًّا بالمرحلة الإعدادية، و9 مَعاهِدَ بالمرحلة الثانوية، و27 معهدًا بمرحلة رياض الأطفال.

يذكر أنه تمّ تَجهيزُ وتطويرُ البِنية الأساسية لهذه المَعاهِدِ، بالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس الأعلى للأزهر، وتَوفير مُتطلَّبات الأمن والسلامة.
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