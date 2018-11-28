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حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في منزل عامل بأسيوط

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 08:23 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بمديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة القوصية، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزل عامل.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضه مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات لضباط الادارة العامة لمكافحة الاسلحة والذخائر غير المرخصة تفيد قيام " م . إ .ح " 32 سنة عامل مقيم بقرية بلوط التابعة لمركز القوصية بتحويل منزله ورشة لتصنيع الاسلحة النارية .

وبتقنين الاجراءات، استهدفت حملة مكبرة ضمت ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاسلحة والذخائر غير المرخصة وضباط مباحث مركز شرطة القوصية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، مسكنه؛ لضبط ما يحوزه ويحرزه من أسلحة نارية وذخائر وأدوات خاصة بتصنيع الأسلحة النارية، وتبين عدم تواجده.

وأسفر تفتيش مسكنه عن ضبط 3 فرد خرطوش محلى الصنع وبعض الأدوات والآلات المستخدمة فى تصنيع الأسلحة النارية عبارة عن اسطوانة صاروخ كهربائى و شنيور كهربائى و 4 جاكوش مختلف الأحجام و صاروخ كهربائى و3 بنطة شنيور و بنسه حديدية بمقبض بلاستيكى وكماشة ومفتاح حديدى و 2 مفك و مقص حديدي .

وحرر محضر بالواقعة، وكلفت ادارة البحث بضبط المتهم.

وجار العرض على النيابة العامة.
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