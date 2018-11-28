تفاصيل لقاء محافظ البحيرة مع شباب البرنامج الرئاسي.. صور

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالى ما تم إنفاقه على خطط وبرامج التنمية على أرض المحافظة في شتى القطاعات، فاق 11 مليار جنيه من موارد الدولة والمحافظة،"مشيرا إلى دفع العمل بمشروع تطوير مدينة رشيد، وتدبير اعتمادات مالية جديدة، وكذلك دفع العمل بميناء الصيد، والحصول على 65 مليون جنيه هذا العام؛ لسرعة الانتهاء من المشروع.



جاء ذلك خلال لقائه مع خريجى البرنامج الرئاسى لتاهيل الشباب للقياده من ابناء المحافظة وذلك بمجمع دمنهور الثقافى بحضور الدكتورة نهال بلبع – نائب المحافظ والاديب والروائى عصام يوسف ومديرى المديريات الخدمية .



وأعرب اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة عن سعادته بلقائه مع ابناء محافظة البحيرة من خريجى البرنامج الرئاسى لتاهيل الشباب للقياده ، مؤكدا حرصه على ضرورة تفعيل التواصل معهم لاطلاعهم على خطط وبرامج التنمية على ارض المحافظة.



ورحب المحافظ بتواصلهم كمساعدين وداعمين ومراقبين لتلك البرامج ونقل طموحات الشارع البحراوى وذلك تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤيته الداعمه للشباب الذى يمثل درع المستقبل ووقود وقاطرة التنمية المتميز بفكر وطموح متحضر .



وطالب "امنة "خريجى البرنامج الرئاسى من ابناء المحافظة بضرورة العمل على طرح اهم المشاكل والمعوقات التى تواجه مواطنى المحافظة، مع طرح المقترحات والحلول الممكنة، بالإضافة إلى رؤيتهم المستقبلية عن محافظة البحيرة وما يمكن تقديمه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



وأكد المحافظ تفعيل تلك اللقاءات الدورية للتواصل مع الشباب ، مشيرًا الى ان الدكتورة نهال بلبع – نائب المحافظ احدى خريجات البرنامج الرئاسى تعد من النماذج الواعدة للشباب المتميز التى تتبنى وتدعم الافكار والمقترحات الجديدة للشباب .



وتخلل اللقاء، تقديم عرض للانجازات التى تمت على ارض محافظة البحيرة خلال الـ3 أشهر الماضية فى شتى المجالات .



وادار المحافظ حوارًا مفتوحا مع الشباب استمع لاهم مقترحات التطوير لديهم والعديد من المعوقات التى تعترض التنفيذ والتى دارت فى مجملها حول ضرورة الاسراع فى معدلات تنفيذ تطوير مدينة رشيد والارتقاء بها وجعلها مزارا سياحيا يليق بمكانتها التاريخية والتوسع فى انشاء مجازر الدواجن، بالاضافة الى ملاحظات شباب البرنامج الرئاسى عن الجهود المبذولة لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين والحفاظ على موارد الدولة وتكثيف حملات ازالة التعديات وازالة المغاسل العشوائية على الطرق والحملات المرورية داخل مدينة دمنهور والارتقاء بخدمات الصرف الصحى ورفع كفاءة الطرق .



وفى نهاية اللقاء وجه لمحافظ شباب البرنامج الرئاسى من ابناء المحافظة ان يكونوا داعمين للجهاز التنفيذى وان يستثمروا الخبرات والمعلومات التى اكتسبوها من خلال مشاركتهم فى البرنامج الرئاسى والمنتديات واللقاءات الشبابية فى خدمة محافظتهم.