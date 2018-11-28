الرئيس الأوكراني يحذر: بلادنا على وشك حرب شاملة مع روسيا

حذر الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، من أن بلاده على وشك "حرب شاملة" مع روسيا، في وقت تتزايد الاشتباكات العسكرية في مضيق كيرتش.



وأوضح الرئيس في مقابلة تلفزيونية، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية: "لا أريد أن يعتقد أحد أن هذه ألعاب، البلد عرضة لتهديد حرب شاملة مع روسيا".



ونوه "بوروشينكو" بأن روسيا أصبح لديها قاعدة عسكرية على بعد 18 كلم من الحدود الأوكرانية، وفق صور التقطتها الأقمار الصناعية.



وأشار الرئيس إلى أن موسكو ضاعفت عدد الدبابات الموجودة على الحدود مع أوكرانيا لـ3 مرات، موضحة أنه بعد الاستيلاء على 3 سفن أوكرانية في مضيق كريتش، لم تسحب روسيا هذه القوات العسكرية.



وأكد أنه على القوات المسلحة الأوكرانية المقاومة؛ في حالة حدوث غزو بري واسع النطاق.