إسعاد يونس تواصل سيطرتها على يوتيوب بفضل دينا الشربيني

دخلت الإعلامية إسعاد يونس قائمة الأعلى مشاهدة على موقع "يوتيوب مصر"، من جديد وذلك بعد عرض حلقتها الجديدة مع دينا الشربينى من الموسم الجديد من برنامجها "صاحبة السعادة" على مجموعة قنوات dmc.



وحقق المقطع الذى ظهرت فيها الفنانة دينا الشربينى لأول مرة بعد أزمة الجونة وصعودها على المسرح برفقة عمرو دياب خلال الايام الماضية ما يزيد عن 800 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات ، وهو ما أهلها لاحتلال المركز السابع ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب مصر والذى يضم 50 مركزا.



واستضافت إسعاد يونس، خلال تلك الحلقة دينا الشربنى ، والتى تحدثت فيها عن مشروعاتها الفنية القادمة ، بالإضافة الى العديد من الأمور الشخصية .