ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

احتراق شقة وإصابة مالكها ونجله بسبب ماس كهربائى

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:17 ص
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
جمالات الدمنهورى
أصيب فلاح ونجله وجاره بحالة اختناق إثر نشوب حريق بشقة بمنزل بقرية المسين بالدلنجات بسبب ماس كهربائى وتم السيطرة على الحريق وإخماده ونتج عن الحريق تفحم اثاث المنزل واحتراق الأجهزة الكهربائية وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الدلنجات بنشوب حريق بمنزل بقرية المسين بدائرة المركز وانتقلت قوات الحماية المدنية و بالفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الأول علوي بمنزل ملك المدعو  سالم .م.ا. 32 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية، فيما تم السيطرة عليه وإخماده.

فيما نتج عن ذلك إصابة مالك المنزل المذكور وكل من :نجله عبدالله 3سنوات، أحمد .ع.خ 20 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية بحالة اختناق  وتم نقل المصابين لمستشفى رواد الوادي التخصصي بدمنهور وتحويل مالك المنزل لمستشفى الشاطبي بالإسكندرية  ونجله لمستشفى كفر الدوار العام لاستكمال العلاج  وغادر الأخير بعد إسعافه.

وبسؤال شقيق مالك المنزل ناصر 39 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية  قرر بمضمون ما تقدم  وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالثلاجة بمطبخ الشقة، مما أدى لاشتعال النيران بها وامتدادها لبعض محتويات المنزل من الأثاث والأجهزة الكهربائية وحدوث إصابتهم .. ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. انفجار يهز قطاع غزة وسقوط مصابين

الرئيس الأوكراني يحذر: بلادنا على وشك حرب شاملة مع روسيا

5 حيل لمحاربة رائحة القدم الكريهة

اختبار طبي لثنائي الزمالك اليوم لحسم مشاركتهما بالبطولة العربية

طلب إحاطة لوزير البترول عن الاستفادة من هبوط سعر البرميل

ختام فعاليات مؤتمر الاقتصاد الأزرق بكينيا بمشاركة وزير الري.. صور

شاهد..عرض جزء من برج إيفل للبيع في مزاد علني

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا.. فيديو

انقطاع المياه عن بعض مراكز البحيرة لمدة 6 ساعات

جدول ترتيب الدوري المصري.. الزمالك في الصدارة والأهلي في المؤخرة

الحزب الحاكم في الجزائر يؤجل ترشيح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة

المسابقات تكشف حقيقة إلغاء إنذارات لاعبي بتروجيت قبل مباراة الأهلي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم..فيديو
الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا.. فيديو
أبو موسى: قرار تحرير سعر الصرف حمى مصر من مشاكل كثيرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟