احتراق شقة وإصابة مالكها ونجله بسبب ماس كهربائى

أصيب فلاح ونجله وجاره بحالة اختناق إثر نشوب حريق بشقة بمنزل بقرية المسين بالدلنجات بسبب ماس كهربائى وتم السيطرة على الحريق وإخماده ونتج عن الحريق تفحم اثاث المنزل واحتراق الأجهزة الكهربائية وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الدلنجات بنشوب حريق بمنزل بقرية المسين بدائرة المركز وانتقلت قوات الحماية المدنية و بالفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الأول علوي بمنزل ملك المدعو سالم .م.ا. 32 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية، فيما تم السيطرة عليه وإخماده.



فيما نتج عن ذلك إصابة مالك المنزل المذكور وكل من :نجله عبدالله 3سنوات، أحمد .ع.خ 20 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية بحالة اختناق وتم نقل المصابين لمستشفى رواد الوادي التخصصي بدمنهور وتحويل مالك المنزل لمستشفى الشاطبي بالإسكندرية ونجله لمستشفى كفر الدوار العام لاستكمال العلاج وغادر الأخير بعد إسعافه.



وبسؤال شقيق مالك المنزل ناصر 39 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالثلاجة بمطبخ الشقة، مما أدى لاشتعال النيران بها وامتدادها لبعض محتويات المنزل من الأثاث والأجهزة الكهربائية وحدوث إصابتهم .. ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .