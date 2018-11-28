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منوعات

ماكينة ATM توزع دولارات بالخطأ فى الشارع

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
كريم جمال
تسبب خلل تقني في ماكينة صراف آلي تابع لبنك "Bank of America"، في مدينة هيوستن الأمريكية، وأخرجت لزبون ورقة من فئة 100 دولار بدلا من 20 دولارا.

ولحسب سكاى نيوز، انتشر خبر جهاز الصراف الذي "يوزع" أوراقا من فئة 100 دولار على من يسحب مبلغا منه، وأدى لوقوف السكان المحليين في طوابير أمام هذا الجهاز.

و أصدر بنك "Bank of America "، بيانا يوضح حصول أخطاء في جهاز الصراف الآلي أثناء تلقيمه أوراق 100 دولار عن طريق الخطأ. وأكد المصرف في بيانه على أن كل من حظي بورقة 100 دولار عن طريق الخطأ من هذا الجهاز الآلي يمكنه الاحتفاظ بها.
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