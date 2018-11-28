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أخبار العالم

واس: إسلام 666 شخصا خلال عام

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن جهود المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الدمام، أسفرت عن إسلام 666 مسلما جديدا.

وقد أفاد تقرير أصدره مكتب الدعوة لأعماله خلال شهر صفر الماضي أن إحصائية العام الماضي لجهود ومناشط المكتب أسفرت عن إسلام 666 مسلمًا جديدًا، وتنظيم 8926 برنامجًا دعويًا، واستفاد من الدعوة المباشرة 919.644 شخصًا، ومن الدعوة الإلكترونية 3.653.258 شخصًا.

وأوضح التقرير جهود المكتب في تنفيذ عدد من البرامج الدعوية والدروس العلمية باللغة العربية ولغات أخرى، مخصصة للمقيمين من أبناء الجاليات الفلبينية، والسريلانكية، والهندية، والنيبالية، وذلك داخل الشركات، والمقار الطبية، والإسكان، والسجون، والشرط، والأسواق والمراكز التجارية.
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