ماليزيا ترغب في تشجيع الصناعات الخضراء في آسيان

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن ماليزيا تأمل في تعزيز التعرف على الإمكانات والاحتمالات للصناعات الخضراء والوظائف فى دول أعضاء رابطة الآسيان خلال فترة توليه منصب رئيس قطاع عمل آسيان.



ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم الأربعاء عن مهاتير إن ماليزيا تأمل أيضا في تطوير السياسات الإقليمية المتعلقة بالصناعات الخضراء طوال 3 سنوات بدءا من هذا العام حتى عام 2020.



وأضاف مهاتير، في كلمته التي تلاها وزير الموارد البشرية إم. كولاسيجاران في افتتاح الاجتماع الـ25 لوزراء عمل الآسيان في ماليزيا، "دعونا نبدأ رحلتنا الآن، وستبذل ماليزيا قصارى جهدها لدفع قطاع العمل إلى الأمام من خلال دمج الوظائف والمهارات الخضراء تحت رعاية رئاستنا".





وأوضح أن الآسيان تتطلع للعمل مع شركائها في الحوار وهى الصين وكوريا الجنوبية واليابان من أجل إتاحة الفرص الواسعة لمستقبل الوظائف والمهارات الخضراء في المنطقة، معربا عن ثقته في أن قطاع العمل في الآسيان سيشهد نتائج مهمة في تشجيع وتسهيل الجهود لتخضير هذه الصناعات، فضلا عن الوظائف والمهارات.



وأسست إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند رابطة آسيان في شهر أغسطس 1967، وتوسعت المجموعة لتضم بروناي وكمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام.





