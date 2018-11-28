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صباح الورد يحيى الذكرى الأولى لوفاة دلوعة الشاشة شادية..فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أحيا برنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten" الذكرى الأولى لوفاة دلوعة الشاشة العربية، الفنانة شادية، وتوفيت الفنانة القديرة، الثلاثاء، عن 86 عاما بعد أزمة صحية نقلت على أثرها إلى المستشفى.

​واشتد عليها المرض في الفترة الأخيرة من حياتها، فقررت الفنانة شادية السفر إلى فرنسا لتلقي العلاج، وخضعت لعملية استئصال إحدى ثدييها، بعدما أجرت عدة تحاليل في مصر منذ أن لاحقها المرض أثناء تقديمها لمسرحية "ريا وسكينة"، الذى كان بمثابة صدمة لها.

وكثير من الفنانين تركت مرضها وراء الستار، واستكملت عملها باحترافية، إلى أن خضعت لعملية جراحية قررت بعدها الاعتزال وأداء فريضة الحج والتبرع ببيتها الخاص ليكون مركزا لأبحاث السرطان حتى يفيد المرضى.
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