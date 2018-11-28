المغني الأمريكي جاستن تيمبرليك ممنوع من الغناء مؤقتا

اضطر المغني الأمريكي جاستن تيمبرليك تأجيل إقامة حفلته القادمة فى لوس أنجلوس بسبب ما يعانيه من التهاب في أحباله الصوتية.. وقد أجبر "تيمبرليك"، على تأجيل الحفل المزمع إقامته فى مركز ستابلز فى لوس أنجلوس الثلاثاء المقبل.



وقد أعلن مركز ستابلز تأجيل الحفل على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى جانب صورة ترويجية للجزء الأول من جولته الفنية.



ومن المقرر أن يقوم تيمبرليك بإقامة حفل غنائي آخر في نيويورك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده فى الحادى والثلاثين من يناير القادم.