ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم..فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، بيان هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا وبارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

ودرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة وعدد من محافظات الجمهورية، التي جاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 25، الصغرى 17
الإسكندرية: العظمى 24، الصغرى 16
مطروح: العظمى 23، الصغرى 12
بورسعيد: العظمى 23، الصغرى 18
دمياط: العظمى 23، والصغرى 18
الاسماعيلية: العظمى 26، الصغرى 15
السويس: العظمى 25، والصغرى 13
العريش: العظمى 23، الصغرى 14
رفح: العظمى 22 ، والصغرى 14
طابا: العظمى 24، والصغرى 16
شرم الشيخ: العظمى 27، والصغرى 21
الغردقى: العظمى 27، والصغرى 18
الفيوم: العظمى 25، والصغرى 14
بني سويف: العظمى 25، والصغرى 14
أسيوط : الكبرى 26، الصغرى 13
الأقصر: العظمى 28، الصغرى 13
الوادي الجديد: العظمى 27، الصغرى 16
أسوان: العظمى 28، الصغرى 16
loading...

ترشيحاتنا

الثروة التعدينية.. كنز ذهبي غير مستغل.. السيسي يؤكد على إدارة القطاع بما يخدم الأجيال القادمة.. ونواب يطالبون بسرعة خروج قانون التعدين.. وإنشاء وزارة مستقلة لها

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

شاهد.. لقطة مؤثرة لـ طه إسماعيل حزنًا على النادي الأهلي

عقار يعطي أملا جديدا لمرضى نزيف المخ

المقاولون: صانع ألعاب الفريق مشروع محمد صلاح جديد.. ولن نبيعه للأهلي.. فيديو

حكم خروج المعتدة من وفاة لأداء عمرة مولد النبي

وكيل الأزهر: أكل لحم القطط والكلاب حرام.. والإفتاء به فتنة

شادي محمد: أرفض التجاوز ضد محمود الخطيب ومجلسه.. فيديو

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

السكة الحديد: وفاة اثنين بعد اقتحام جرار زراعي لمزلقان تفهنا العزب واصطدامه بقطار

التعليم: حظر تدريس أي خرائط غير رسمية بالمدارس

وزير المالية: لن نطلب قرضا جديدا من صندوق النقد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم..فيديو
الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا.. فيديو
أبو موسى: قرار تحرير سعر الصرف حمى مصر من مشاكل كثيرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟