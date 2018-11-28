تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، بيان هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا وبارد ليلًا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.





ودرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة وعدد من محافظات الجمهورية، التي جاءت كالتالي:





القاهرة: العظمى 25، الصغرى 17

الإسكندرية: العظمى 24، الصغرى 16

مطروح: العظمى 23، الصغرى 12

بورسعيد: العظمى 23، الصغرى 18

دمياط: العظمى 23، والصغرى 18

الاسماعيلية: العظمى 26، الصغرى 15

السويس: العظمى 25، والصغرى 13

العريش: العظمى 23، الصغرى 14

رفح: العظمى 22 ، والصغرى 14

طابا: العظمى 24، والصغرى 16

شرم الشيخ: العظمى 27، والصغرى 21

الغردقى: العظمى 27، والصغرى 18

الفيوم: العظمى 25، والصغرى 14

بني سويف: العظمى 25، والصغرى 14

أسيوط : الكبرى 26، الصغرى 13

الأقصر: العظمى 28، الصغرى 13

الوادي الجديد: العظمى 27، الصغرى 16