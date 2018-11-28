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تعليم

5 ملفات على مائدة مجلس جامعة الإسكندرية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:41 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أعلنت جامعة الإسكندرية، عن تلقيها موافقة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن رفع عدد المنح المقدمة من الجامعة إلى الدول الأفريقية إلى 50 منحه سنويًا للحصول الماجستير والدكتوراه فى التخصصات العلمية المختلفة. للحصول الماجستير والدكتوراه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة بالمقر الإداري لها بمنطقة الشاطبي.

وفي سياق آخر، وافق المجلس على إنضمام جامعة الاسكندرية إلى الشبكة الوطنية "EGY- NEST" كامتداد للشبكة الأفرقية "افرا" للتعليم فى العلوم والتنكولوجيا والمدعمة علميًا وإداريًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما وافق المجلس على مراجعة الأبحاث المقدمة لنشر وتحديد ما يصلح منها ويتوافق مع أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى.

ووافق المجلس على مقترح بروتوكول التعاون التدريبى بين كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ، ومركز السياسات الكلية بمعهد التخطيط القومى وتفعيل البرتوكول الموسع بين الجامعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقاهرة والخاص ببرنامج الدكتوراه، ومذكرة التفاهم بين الجامعة وجامعة عدن باليمن، ومذكرة التفاهم بين الجامعة وجامعة توم مبويا الكينية .

وفى سياق اهتمام الجامعة برعاية أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة وافق المجلس على إطلاق اسم الدكتور طه حسين على مركز رعاية الطلاب المكفوفين بكلية الآداب، بعد إعادة تأهيله ليتسع لكافة الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بالتعاون مع مؤسسة امديست وشركة حلم .
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