رئيس البرلمان العربي يلتقي سفراء الدول العربية لدى سلطنة عمان

اجتمع رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، مع سفراء الدول العربية لدى سلطنة عمان، وذلك على هامش إطلاق البرلمان العربي "الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها" بسلطنة عمان.



وقال السلمي، في تصريح اليوم /الأربعاء/، إنه أطلع سفراء الدول العربية لدى سلطنة عمان على القرارات والمواقف التي اتخذها البرلمان العربي والدور الذي يقوم به في التصدي للتحديات الجسيمة التي تواجه الأمة العربية.



