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بين الناس

أب يناشد وزيرة الصحة مساعدته في إجراء عملية عاجلة لنجله

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد المواطن إسماعيل أحمد، أحد سكان مركز اهناسيا المدينة ببنى سويف، في رسالة لخدمة شكاوى موقع «صدى البلد»، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وأهل الخير، بمساعدته لإجراء جراحة عاجلة لنجله.

وقال الأب فى رسالته: "ابني إسلام محتاج عملية بالكلي بعد تعبه الشديد.. وأنا على باب الله.. نفسي ابني يعمل العملية لأنه مش بيقدر يمشي بسبب المرض".

وناشد من يريد مساعدته التواصل معه على رقم 01151547460.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
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