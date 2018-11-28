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تعليم

محافظ بني سويف يستقبل وفد جامعة عين شمس لإعلان تفاصيل القافلة التنموية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:52 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف وفد جامعة عين شمس برئاسة د. عبد الوهاب عزت وذلك قبيل بدء فعاليات المؤتمر الصحفي بمقر ديوان عام المحافظة؛ للإعلان عن تفاصيل قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة بني سويف، والتي تستمر في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 30 من نوفمبر الجاري.

ورافق رئيس جامعة عين شمس كل من د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة وسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع ولفيف من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما شارك ضمن وفد الجامعة، كل من د. هالة خلف منسق القافلة و مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية ود. هبة شاهين مدير المركز الإعلامي للجامعة، د. عاشور عامري رئيس هيئة تعليم الكبار، ود. إسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، و طارق عامر مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة.
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