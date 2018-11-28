في ذكرى رحيلها.. سر إصرار شادية على استبعاد حمدي أحمد من ريا وسكينة

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنانة الكبيرة شادية التي رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم الموافق 28 نوفمبر من العام الماضي بعد صراع كبير مع المرض.



وكانت المطربة والممثلة الكبيرة شادية، قبل اتخاذ قرار اعتزالها الفن، قد قامت ببطولة مسرحية "ريا وسكينة" أمام عبدالمنعم مدبولي وسهير البابلي وحمدي أحمد، قبل أن تطالب باستبدال الأخير وإبعاده عن المسرحية.



ورفضت شادية محاولات فريق العمل بالإبقاء على حمدي أحمد، بعد أن اعترض على طول مدة تحية الجمهور لها خلال المسرحية، التي حققت نجاحا كبيرا، وهو ما أغضبها بشدة وجعلها تصر على رحيله من المسرحية، وحل الفنان أحمد بدير بديلًا عنه وحقق نجاحا لافتا.