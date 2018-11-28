شاهد سيل وادي الرينة بجنوب سيناء.. فيديو

يعرف السيل دائما يعرف طريقه للوديان فيمر يروى عطش الاشجار وينبت خلفه النباتات والاعشاب السيل يستقبله البدو بالأفراح.



وقد حصلت " صدى البلد" على فيديو لسيل وادى الرينة والنهايات وتلك المنطقة تعتبر من اهم اودية راس سدر وقد بدأ السيل من منطقة وادى سدر بمدينة راس سدر ووصل لقرية رأس مسلة وتقاطع مع طريق الطور.



ويستخدم البدو مياه السيول في ري الزراعات وفي شحن الخزان الجوفي .



وقال سلمان عودة من بدو رأس سدر أن البدو يستقبل السيول بالأفراح حيث يعتمد عليه في الزراعة والشرب بعد قامت الدولة بأنشاء السدود والبحيرات.

