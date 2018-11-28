شاروبيم: متابعة يومية لعمل إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالدقهلية لتخطي بطء الأداء

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن تتم متابعة يومية من الإدارة المختصة بمكتبه لأعمال الإداره العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بعدما لاحظ بطء الأداء في أعمال هذه الإدارة من خلال عرض المهندسة نسيمه حسن مدير عام الإدارة.



وانتقد شاروبيم التأخير في إنهاء مطالب المواطنين رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والهندسية لكن التباطؤ في الرد علي المواطنين يعد طبيعيا في أداء هذه الإدارة.



ورفض شاروبيم التبريرات التي تم تقديمها له مؤكدا علي ضرورة المتابعة اليومية لأعمال الإدارة، ووجه محافظ الدقهلية إنذارا شديد اللهجة مؤكدا علي أن مصالح المواطنين هي الهدف الأول لجميع اجهزة المحافظة ومن يتقاعس سيتم محاسبته فورا بعد إعطائه فرصة لتصحيح طريقة عمله.