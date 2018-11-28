ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

شاروبيم: متابعة يومية لعمل إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالدقهلية لتخطي بطء الأداء

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
همت الحسينى
قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن تتم متابعة يومية من الإدارة المختصة بمكتبه لأعمال الإداره العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بعدما لاحظ بطء الأداء في أعمال هذه الإدارة من خلال عرض المهندسة نسيمه حسن مدير عام الإدارة.

وانتقد شاروبيم التأخير في إنهاء مطالب المواطنين رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والهندسية لكن التباطؤ في الرد علي المواطنين يعد طبيعيا في أداء هذه الإدارة.

ورفض شاروبيم التبريرات التي تم تقديمها له مؤكدا علي ضرورة المتابعة اليومية لأعمال الإدارة، ووجه محافظ الدقهلية إنذارا شديد اللهجة مؤكدا علي أن مصالح المواطنين هي الهدف الأول لجميع اجهزة المحافظة ومن يتقاعس سيتم محاسبته فورا بعد إعطائه فرصة لتصحيح طريقة عمله.
loading...

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر السابق: أكل لحم القطط والكلاب حرام.. والإفتاء به فتنة

شاهد.. انفجار يهز قطاع غزة وسقوط مصابين

أول تعليق من الكرملين على رفض ترامب لقاء بوتين

زيادة جنيه في أسعار البطاطس والطماطم بسوق العبور

الكرملين: بوتين يلتقي ولي العهد السعودي في قمة العشرين

حمدي الميرغني: الفنان محمد صبحي أساء لمسرح مصر.. فيديو

اختبار طبي لثنائي الزمالك اليوم لحسم مشاركتهما بالبطولة العربية

نصائح مركز الأزهر العالمي للفتوى لوقاية المجتمع من خطر لعبة pubg

بورصة الدواجن.. الفراخ البيضاء تسجل 22 جنيها للكيلو

مستشار الأمن القومي الأمريكي: لن أسمع تسجيلات خاشقجي المزعومة

كشف غموض العثور على جثة عامل ملقاة بالطريق الصحراوى

دراسة جديدة تحذر من ممارسة كرة القدم: تسبب الغباء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور

فيديو

أبو الغيط: مواقف أمريكا المنحازة لن تكسر إرادة الفلسطينيين.. فيديو
بث مباشر.. احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
تعرف على فوائد وعيوب رجيم الصوم المتقطع وتأثيره على الجسم..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟