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بيتر جرينواي في حوار لـ صدى البلد: تكريمي في مهرجان القاهرة أتاح لي فرصة التعرف على مصر.. السينما الهوليوودية لا تستهويني.. أفكر في تقديم فيلم عن علاقة الرجل بالمرأة في المجتمع المصري.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:14 م
المخرج البريطاني
المخرج البريطاني بيتر جرينواي مع محررة صدى البلد
حوار : شروق ابراهيم - عدسة أشرف العمدة
  • قدمت 60 فيلمًا على مدار 40 عامًا وأهمها the pillow book في السينما اليابانية
  • هيلين ميرين نجمتي المفضلة والسينما المصرية تعاني من سوق التسويق في دول شمال أوروبا
  • المصريون شعب ودود وطيب للغاية

تواجد المخرج البريطاني الكبير بيتر جرينواي في مصر لعدة أيام عقب منحه جائزة فاتن حمامة التقديرية في الدورة 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

والتقى "صدى البلد" بـ"جراينوي" كواحد من رواد وصناع السينما الأوروبية، في حوار مميز كشف فيه عن بعض آرائه الصادمة والمفاجئة.

بدأ جرينواي حواره بالكشف عن موعد تلقيه خبر تكريمه من مهرجان القاهرة بمنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، قبل 6 أسابيع، أي في أواخر أكتوبر، عقب أزمة استبعاد المخرج الفرنسي كلود ليلوش من التكريم بسبب دعمه لدولة إسرائيل.

وقال: "مكتبي الإداري في أمستردام تلقى دعوة من مهرجان القاهرة من أجل تكريمي، ومن جانبي وافقت على الفور وكنت سعيدًا للغاية بهذا التكريم، لأنه سيتيح لي فرصة زيارة القاهرة التي لم آت إليها من قبل".

وأضاف المخرج البريطاني: "أنا سعيد للغاية من أجل التكريم وحسن الاستضافة، شكرا لكم جميعًا".

وعن شعوره بتلقيه جائزة فاتن حمامة التقديرية، أكد جرينواي أنه شخص بطبعه اعتاد على التكريم عن أفلامه لأنه يعمل في مجال السينما منذ أكثر من 40 عامًا وقدم خلالها حوالي 60 فيلمًا وحصد العديد من الجوائز الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم خصيصًا جعله في منتهى السعادة.

وشدد "جرينواي" على أن سبب عدم معرفته للسينما المصرية جيدًا أو معرفة أحد نجومها رغم أنها السينما الأقدم في الشرق الأوسط، بسبب سوء التسويق لها في دول شمال أوروبا وعدم وجود سبل للتواصل.

وأشار إلى أنه يعلم أن السينما المصرية عريقة وبدأت منذ القرن الماضي، ودرس الأفلام الصامتة في السينما المصرية أثناء دراسته للإخراج في جامعة لندن ولكنه لم يكن متابعًا جيدًا لها.

وكشف جرينواي عن أهم الأفلام التي قدمها في مشواره الفني الطويل، وهي The Cook، the Thief، His Wife & Her Lover إنتاج عام 1989 وفي عام 1996 اتجه جرينواي للسينما اليابانية وقدم فيلم The Pillow book.

وعن أكثر الظواهر التي لم تعجبه في السينما الحديثة هو سيطرة السيناريو والحوار على الفيلم وسط غياب لصورة سينمائية جيدة، قائلا: "نريد تحقيق موزانة بين السيناريو الجيد والصورة السينمائية الفنية".

واستطرد جرينواي حديثه قائلا: "السينما الهولوودية لا تستهويني ولست متابعا جيدا لها ولا أعرف أحد نجومها وكل أبطال أفلامي كانوا أوروبيين ولم ألجأ لأي ممثل أمريكي لأن من وجهة نظري لا أرى السينما الأمريكية ظاهرة جيدة لابد من متابعتها".

وأوضح أن النجمة العالمية هيلين ميرين من أهم الممثلات اللاتي تعاون معهن في أفلامه.

أما عن زيارته القصيرة لمصر، أكد جرينواي أنه زار خلالها مدينة الأقصر والأهرامات وعددا من المعالم الإسلامية في القاهرة، مشيرًا إلى أنه يتمنى الذهاب إلى الإسكندرية في رحلاته القادمة لمصر.

وتابع: "وجدت الشعب المصري ودودا وطيبا للغاية، واكتشفت ذلك في وقت قصير".

واختتم جرينواي حواره قائلا: "خلال زيارتي لمصر جاءتني فكرة تقديم فيلم في القاهرة عن الحضارة المصرية القديمة وأتناول خلاله العلاقة بين الرجل المصري والمرأة المصرية على مر العصور والصعوبات التي تواجها الفتيات في الدول العربية، وبالتأكيد هذا المشروع يحتاج لتمويل مادي من إحدى شركات الإنتاج المصرية، ولذلك سأسعى لتحقيق هذا الحلم وتحويله لحقيقة".
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