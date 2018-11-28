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منوعات

تعاون بين هواوي وإيسرف لخدمة التحول الرقمي فى خدمات الحكومة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى

وقعت شركة هواوي تكنولوجيز وشركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية "إيسرف" مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية ، تقوم من خلالها شركة هواوي بتوظيف منتجاتها وخدماتها في مجال الاتصالات المتطورة فيما تقوم به شركة إيسرف من مشاريع في إطار تنفيذ سياسة الدولة للتحول الرقمي للجهات الحكومية كما تقوم بنقل خبراتها في مجال الشبكات والاتصالات لشركة إيسرف وعملائها. كما اتفق الطرفان على التعاون لتنمية الأعمال المشتركة محليًا وإقليميًا.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية شركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية لبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة لتوظيفها في إطار ما تقوم به الشركة من مشاريع وخدمات.

من جانبه صرح فينسينت سون الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر " إن هذه الإتفاقية تعد مثال لمنظومة تعاون قوية بين الشركات العالمية و المحلية لنقل المعرفة و إننا ملتزمون بتوظيف خبراتنا العالمية و منتجاتنا من حلول تكنولوجيا المعلومات من أجل خدمة إسترايجية التحول الرقمي الذي تسعى إليه مصر لخلق تنمية مستدامة"


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